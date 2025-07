Kolo Muani Juventus, tutto sul francese! Madama segue due piste per arrivare a un accordo con il PSG: come si può arrivare all’accordo. La Juventus continua a lavorare con determinazione per portare Randal Kolo Muani a Torino. Come riportato da Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, l’ attaccante francese ha chiarito che la sua prioritĂ non è la Premier League, ma la Serie A: il desiderio di vestire la maglia bianconera è forte. Il giocatore, infatti, sta aspettando da settimane che le trattative tra la Juventus e il Paris Saint-Germain si concretizzino, sperando che si arrivi a un accordo che gli permetta di trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, la Vecchia Signora lavora su due fronti per prendere l’attaccante francese del PSG! Le “strade” che servono per arrivare al centravanti transalpino