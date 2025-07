Kolo Muani Juventus ecco la svolta tanto attesa | apertura importantissima ora il riscatto del francese è davvero vicino! Ultime

La Juventus continua a lavorare per assicurarsi Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero è ancora in trattativa con il Paris Saint-Germain per trovare la formula giusta che consenta di prolungare la permanenza dell'attaccante francese a Torino. Kolo Muani, dal canto suo, ha fatto sapere di considerare la Juve la sua priorità, nonostante nelle ultime settimane siano arrivati interessamenti anche dalla Premier League.

