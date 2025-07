Kolo Muani Juve Tuttosport bianconeri al lavoro senza sosta col PSG per averlo già in Germania C’è apertura a questa formula

, possibile intesa. Randal Kolo Muani è uno degli obiettivi principali della Juventus per questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo riscatto dal Paris Saint-Germain  è diventato una vera e propria prioritĂ tecnica e strategica  per il club bianconero, che ha deciso di puntare con forza sull’attaccante francese. Arrivato a Torino nella seconda parte della scorsa stagione, Kolo Muani ha convinto per prestazioni, duttilitĂ e inserimento nel gioco offensivo di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve (Tuttosport), bianconeri al lavoro senza sosta col PSG per averlo giĂ in Germania. C’è apertura a questa formula

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

