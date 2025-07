Kolo Muani Juve spunta l’alternativa all’attaccante francese | c’è quella proposta le ultimissime

Kolo Muani Juve, spunta la clamorosa alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta dalla Premier, le ultimissime La Juventus si muove con determinazione nel mercato estivo in vista della stagione 20252026. I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di alto profilo per rafforzare il reparto offensivo, e tra i nomi circolati negli ultimi giorni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kolo Muani Juve, spunta l’alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta, le ultimissime

In questa notizia si parla di: attaccante - kolo - muani - juve

Kolo Muani Juve, l’indiscrezione: «Si valuterà se ci saranno margini per il rinnovo del prestito oppure…». Novità importanti sul futuro dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, l’indiscrezione sul futuro dell’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni sul francese.

Kolo Muani Juve, la dirigenza fissa le condizioni per la permanenza: svelato il piano dei bianconeri per trattenere l’attaccante francese - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, svelato il piano per trattenere il francese: cosa filtra in vista della prossima sessione estiva.

Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: è ufficiale la scelta sull’attaccante titolare per Al Ain Juve - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: scelta ufficiale per l’attacco. Chi guiderà il reparto avanzato all’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain.

Luca Toni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, consiglia la Juventus L'ex attaccante di vari club di Serie A e della Nazionale Italiana, fosse un dirigente bianconero, punterebbe su Rasmus Hojlund qualora dovesse saltare il ritorno di Kolo Muani Siete Vai su Facebook

Sirene inglesi per #KoloMuani L'aggiornamento sulla situazione per l'attaccante della #Juve Vai su X

La Juve rilancia: vuole solo Kolo Muani; Kolo Muani e Leoni: sorpasso Juve. Così Comolli spiazza United e Inter; Calciomercato Juventus: il PSG apre al nuovo prestito di Kolo Muani, i dettagli.

Kolo Muani, c’è l’apertura alla nuova formula. E arrivano anche i WhatsApp Juve… - Comolli fa sul serio per il francese in rotta con il Psg: il club bianconero accelera per averlo già in Germania ... Lo riporta msn.com

Kolo Muani Juve (Tuttosport), bianconeri al lavoro senza sosta col PSG per averlo già in Germania. C’è apertura a questa formula - C’è apertura a questa formula, possibile intesa Randal Kolo Muani è uno degli obiettivi principali de ... Riporta juventusnews24.com