Kolo Muani Juve | conferme su conferme è la priorità di Tudor e della società! Ci si prepara alla prima offerta al Psg su cosa sarà basata

Kolo Muani Juve: i bianconeri si preparano a formulare la prima offerta al Psg per il francese. Ecco su cosa sarĂ basata. Il calciomercato Juve ha deciso di rompere gli indugi e di passare all’azione per il suo obiettivo numero uno in attacco. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la dirigenza bianconera sta preparando la prima offerta ufficiale da presentare al Paris Saint-Germain per provare a chiudere la trattativa per Randal Kolo Muani. Dopo settimane di dialoghi e di bracci di ferro sulla formula, la Signora è pronta a mettere le carte in tavola. La Juventus accelera: Kolo Muani è la prioritĂ assoluta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: conferme su conferme, è la prioritĂ di Tudor e della societĂ ! Ci si prepara alla prima offerta al Psg, su cosa sarĂ basata

In questa notizia si parla di: conferme - juve - muani - prima

L'ex attaccante di vari club di Serie A e della Nazionale Italiana, fosse un dirigente bianconero, punterebbe su Rasmus Hojlund qualora dovesse saltare il ritorno di Kolo Muani

Kolo Muani, la Juve non si muove e il Psg lo richiama: che succede ora - by nella trattativa con i parigini per l'attaccante francese e le ultime novità potrebbero complicare la situazione ... Secondo msn.com

Juventus, il mercato LIVE: il Milan pensa a Kolo Muani, novità per McKennie - Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta per la Juventus una nuova sessione di mercato, che ora sta entrando. Riporta ilbianconero.com