Kiss Kiss Way 2025 | due serate imperdibili su TV8 Sky Uno e NOW

Kiss Kiss Way 2025 arriva in TV il 2 e 9 agosto in prima serata su TV8, Sky Uno e NOW: due eventi musicali imperdibili registrati a Napoli. Kiss Kiss Way 2025: il grande show musicale approda in TV. Kiss Kiss Way 2025: un cast musicale da capogiro. Casa Kiss Kiss, emozioni e backstage. Una produzione imponente per una cittĂ simbolo. Kiss Kiss Way 2025 – Date da segnare. I partner dell'evento. Kiss Kiss Way 2025: il grande show musicale approda in TV. La musica italiana esplode in televisione con Kiss Kiss Way 2025, il tour estivo firmato Radio Kiss Kiss che, dopo aver fatto tappa in cinque cittĂ italiane, si prepara a conquistare il pubblico televisivo.

