Kim Kardashian lancia la guaina Skims

Kim Kardashian sta sempre al passo con le tendenze del momento ed adesso ha lanciato la sua guaina Skims per una specie di "lifting fai da te". 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Kim Kardashian lancia la guaina Skims

In questa notizia si parla di: kardashian - guaina - skims - lancia

Dopo gli slip contenitivi Kim Kardashian lancia la guaina Skims per modellare il viso - Somiglia a una fascia, un po' a una cintura ma anche a una maschera in tessuto: è la novità in casa Skims pensata da Kim Kardashian per fare il lifting al viso.

Dopo gli slip contenitivi Kim Kardashian lancia la guaina Skims per modellare il viso; Skims, l'intimo contenitivo che ti cambia il look. I bestseller e il primo pop up italiano; Kim Kardashian vende intimo modellante e guadagna una fortuna (in pochi secondi).

Dopo gli slip contenitivi Kim Kardashian lancia la guaina Skims per modellare il viso - Somiglia a una fascia, un po' a una cintura ma anche a una maschera in tessuto: è la novità in casa Skims pensata da Kim Kardashian per fare il lifting ... Scrive fanpage.it

Kim Kardashian entra nel beauty con Skims e lancia lo shapewear per il viso - Dopo aver conquistato il mercato con i suoi body modellanti, ora il brand della reality star presenta un face wrap, già sold out, che promette di ridefinire il volto. Segnala msn.com