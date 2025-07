Keu lavori di bonifica terminati nell' area ex Vacis a Porta a Mare

Si è chiuso nei giorni scorsi il cantiere per la bonifica dell’area ex Vacis di Porta a Mare. I lavori riguardavano la rimozione e smaltimento del KEU. L’Arpat, a conclusione dei lavori, ha richiesto il monitoraggio delle acque attraverso l’uso di piezometri per i prossimi tre anni. Il costo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - bonifica - area - vacis

Bonifica della diossina, ambientalisti di Meda e Seveso all’attacco: “Risultati solo a fine lavori, questa non è trasparenza” - Meda (Monza) – “La trasparenza? Solo a parole. Tutti i risultati verranno resi pubblici dopo che l’attività di rimozione e asportazione del terreno classificato come rifiuto si è già conclusa su buona parte dei lotti oggetto delle analisi”.

Dopo la bonifica bellica, partono i lavori sul ponte: "Intervento da 850mila euro" - Via ai lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco a Coccanile.

Bonifica delle radici su marciapiedi e carreggiata, al via i lavori in via Trento. Le modifiche alla circolazione - A partire da lunedì prossimo - 26 maggio - e per una durata stimata di circa cinque giorni, il tratto di via Trento compreso tra via Vespucci e via Nazario Sauro sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di importanti lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni.

Keu, lavori di bonifica terminati nell'area ex Vacis a Porta a Mare; Keu all'ex Vacis di Pisa: ultimati i lavori di bonifica; Area Ex Vacis a Porta a Mare: parte il cantiere per la rimozione e lo smaltimento del KEU.

Bonifica da 20 milioni per Monza: ecco l’area da risanare - A Monza interventi in autunno grazie ai fondi PNRR e regionali. Secondo monza-news.it

Aggiudicati lavori per la bonifica di 4 siti orfani in Lombardia - Sono stati aggiudicati in Lombardia i lavori di bonifica di quattro siti orfani, ovvero di aree inquinate in cui o non è individuabile il responsabile della contaminazione o comunque non può sostenere ... Lo riporta ansa.it