Keita Inter occhi puntati sul centrocampista del Parma | gamba e qualità utili per il nuovo modulo di Chivu

Keita Inter, il centrocampista del Parma tra i nomi valutati da Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. Tra i profili seguiti dall’ Inter in ottica centrocampo spicca anche quello di Keita, mediano classe 2002 del Parma, protagonista di un’ottima stagione in Serie B culminata con la promozione del club emiliano in A. Il giovane centrocampista ha attirato le attenzioni degli osservatori per le sue doti atletiche, l’intelligenza tattica e la capacità di gestire i tempi di gioco. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Keita è uno dei nomi in lista per dare più fisicità alla mediana interista: «Si può pensare anche di ritoccare il centrocampo, per aggiungere fisicità in un reparto che si prepara a reggere il peso di un tridente». 🔗 Leggi su Internews24.com

