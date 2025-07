Katy Perry nuovo flirt in vista con l’ex premier canadese Justin Trudeau?

Attualmente impegnata con il Lifetimes Tour, Katy Perry sembra abbia riaperto le porte del suo cuore dopo la fine della relazione con Orlando Bloom: al fianco della popstar nelle ultimissime ore è apparso l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau. Lo scoop arriva da TMZ, che ha pubblicato degli scatti nei quali la voce di Fireworks ed il politico sono a cena in un ristorante di Montreal, città nella quale l’artista si esibirà stasera 30 luglio. La rivista inoltre ha immortalato i due mente passeggiavano al parco. Nelle foto pubblicate dal magazine, Trudeau, indossa jeans, una maglietta blu navy e un berretto, sorridente mentre camminava lungo il Mount Royal Park di Montreal insieme all’artista con un outfit composto da jeans, una maglietta bianca, ballerine bianche ed un cappello da sole che le copriva ampiamente il viso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Katy Perry, nuovo flirt in vista con l’ex premier canadese Justin Trudeau?

