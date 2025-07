Kate Middleton a 10 anni Charlotte si veste come lei | l’abito a pois è identico

Kate Middleton è un’icona di stile e sua figlia Charlotte, ad appena 10 anni, segue fedelmente le sue orme anche per quanto riguarda i look. Sicuramente ha ereditato la passione dei pois dalla mamma che, a sua volta, ha preso ispirazione da Diana. Kate Middleton, Charlotte sempre più identica a lei. Charlotte ha preso molto da sua madre Kate Middleton. La Principessa del Galles ha trasmesso ai suoi figli la passione per lo sport. E così abbiamo visto la secondogenita tifare per la Nazionale inglese di calcio femminile a Basilea, insieme a William, dove per altro ha vinto sulla Spagna. E lo scorso 13 luglio era coi genitori alla finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, a 10 anni Charlotte si veste come lei: l’abito a pois è identico

In questa notizia si parla di: kate - middleton - charlotte - anni

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Ieri, a Londra, Kate Middleton ha consegnato un prestigioso premio allo stilista Patrick McDowell, che le ha dedicato una delle sue creazioni - I l suo arrivo è stato annunciato solo all’ultimo momento, ma ieri Kate Middleton non ha voluto rinunciare al suo appuntamento annuale con uno degli eventi più importanti del calendario della moda inglese.

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - (Adnkronos) – Esiste un'infinità di rose e altrettanti nomi per distinguerle. Abraham Darby, Aimèe Vibert, Alain Blanchard, Alba Amelia, Albertine, Alexandra Renaissance, Alfred de Dalmas, Alister Stella Grey, Ambre Queen, Anna Vena, Aphrodite… tanto per citarne soltanto alcuni fra quelli registrati, con cui questi fiori vengono chiamati.

Retroscena Kate Middleton: perché non era con William allo stadio e la dolce frase di Charlotte Vai su Facebook

Retroscena #KateMiddleton: perché non era con William allo stadio e la dolce frase di Charlotte Vai su X

Kate Middleton, il primo messaggio pubblico di Charlotte va contro il protocollo; Tanti auguri alla principessa Charlotte che compie dieci anni: la nuova foto in cui è identica al principe William; La principessa Charlotte compie 10 anni, lo scatto inedito di mamma Kate.

Kate Middleton, il primo messaggio pubblico di Charlotte va contro il protocollo - Kate Middleton si defila e lascia spazio a Charlotte, protagonista dell’estate. Riporta dilei.it

Aria di trasloco per Kate Middleton e il principe William? Ecco la villa che avrebbero scelto - I principi del Galles stanno pensando di abbandonare la loro casa, Adelaide Cottage, per trasferirsi a Fort Belvedere e iniziare un nuovo capitolo delle loro vite ... Si legge su today.it