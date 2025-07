Kamchatka il terremoto di magnitudo 8,6 entra tra i 10 più potenti degli ultimi 120 anni | i video choc

Un sisma storico nella penisola russa di Kamchatka. Il 30 luglio 2025 la penisola di Kamchatka, in Russia, è stata colpita da un terremoto di magnitudo 8,6, classificandosi tra i dieci più violenti mai registrati a livello globale dall’inizio del Novecento, quando l’uso dei sismografi ha permesso di misurare con precisione l’intensità dei terremoti. Questo evento sismico si inserisce in una lista ristretta di catastrofi naturali che hanno cambiato la storia sismologica e geofisica del pianeta. Watch: Doctors in Kamchatka, Russia kept calm during the powerful quake and never stopped the surgery #Japan #Hawaii #Russia #Tsunami #earthquakes #tsunamihawaii #tsunamijapan pic. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

