Kamchatka dove si trova e perché è tra le aree più sismiche al mondo

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa della Kamchatka nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, facendo scattare un’allerta tsunami su vasta scala in tutto il Pacifico. L’epicentro è stato localizzato a oltre 120 chilometri da Petropavlovsk-Kamchatsky, mentre l’ipocentro si trovava a circa 20 chilometri di profonditĂ . Le prime onde hanno colpito il porto di Severo-Kurilsk, in Russia, ma le autoritĂ hanno attivato allarmi in Giappone, Cina, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Hawaii, Alaska, fino a Paesi del Sud e Centro America, a testimonianza dell’eccezionale potenza del sisma, uno dei piĂą forti registrati nella regione dal 1952. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Kamchatka, dove si trova e perchĂ© è tra le aree piĂą sismiche al mondo

Dove si trova la Kamchatka? Dal Risiko all’allerta tsunami - La Penisola della Kamchatka rappresenta una delle regioni più remote e spettacolari della Terra. Questa vasta area geografica si colloca nell’estremo oriente russo, protendendosi come un’appendice tra le acque del Pacifico settentrionale.

