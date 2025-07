Quando in Italia erano le ore 1:24 di oggi, un potente terremoto ha colpito la Kamchatka, una penisola della Russia orientale che si protende nel Pacifico settentrionale. Il sisma, di magnitudo 8.8, è stato tra i più potenti della storia e si è verificato in una zona caratterizzata da violenti terremoti per via del suo assetto geologico. La Kamchatka, così come le isole Aleutine, il Giappone, le Filippine e la costa occidentale delle Americhe, si trova lungo la “cintura di fuoco del Pacifico”: una zona in cui le placche tettoniche collidono, generando subduzione che a sua volta causa violenti terremoti e vulcanesimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kamchatcka: terremoto e tsunami sulle basi dei sommergibili atomici russi