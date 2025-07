Kamala Harris non si candida in California pensa a elezioni 2028?

(Adnkronos) – Kamala Harris, candidata democratica sconfitta da Donald Trump nelle elezioni del 2024 per la presidenza Usa, non correrà per la carica di governatore della California nel 2026. La decisione, annunciata oggi dall'ex vicepresidente degli Stati Uniti, lascia aperta la porta per una nuova candidatura alla Casa Bianca nelle elezioni del 2028, quando il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: elezioni - kamala - harris - california

Kamala Harris pensa alla Casa Bianca 2028? Le elezioni e lo scenario; Kamala Harris torna in campo? La tentazione California dopo la batosta di Trump: «Deciderò presto; Chi è Kamala Harris.

Kamala Harris non si candida in California, pensa a elezioni 2028? - Dopo la sconfitta nel 2024 contro Trump, l'ex vicepresidente potrebbe puntare ancora alla Casa Bianca ... Come scrive adnkronos.com

Elezioni americane, chi ha vinto tra Donald Trump e Kamala Harris: il ... - In California, stato che assegna 54 grandi elettori, vince Kamala Harris con il 59% contro il 39% raggiunto da Donald Trump. Riporta ilgazzettino.it