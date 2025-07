Juventus Yildiz | respinte le offerte del Bayern Monaco

Juventus, Yildiz verso il rinnovo: un futuro da top player con il supporto dello sponsor Kenan Yildiz, il giovane talento turco della Juventus, è al centro di un progetto ambizioso che lo vede protagonista del futuro bianconero. Secondo Tuttomercatoweb, il club è vicino a finalizzare il rinnovo del contratto del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz: respinte le offerte del Bayern Monaco

Yildiz Juventus, addio possibile a quelle condizioni: lo scenario che spaventa i tifosi bianconeri. Cosa filtra in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Juventus, addio a quelle condizioni: lo scenario in vista della prossima estate.

Gazzetta - Juventus, Kalulu sarà multato come Yildiz - Pierre Kalulu sarà multato dalla Juventus per l`espulsione rimediata sabato contro la Lazio, così come avvenne per Kenan Yildiz, espulso due.

Delio Rossi: «Con una sconfitta la Juventus andrebbe a fallire una stagione, le assenze di Bremer e Yildiz pesano tanto. Decisiva per il futuro di Tudor? Dico questo» – ESCLUSIVA - di Tommaso Vottero Delio Rossi, le dichiarazioni del tecnico ex Lazio nel giorno della partita che andrà in scena tra la Juventus e i biancocelesti in esclusiva.

Juve al lavoro per l’attacco: Sancho si avvicina, sondaggio per Rashford Jadon Sancho non è mai stato un giocatore della Juventus ma è stato vicino a esserlo in ben due occasioni. Chissà se la terza volta sarà quella giusta: l’esterno inglese ci spera Vai su Facebook

Pjanic consiglia la Juventus: Serve Tonali. Yildiz come Dybala. Vlahovic? Dura trovare di meglio dei bianconeri; Yildiz entra nel 'prime': col rinnovo vale 100 milioni. Il piano della Juventus e la regola di Tudor; Juventus, la strategia per il rinnovo di Yildiz: sì al super agente, per evitare un rischio alla Dybala.

Yildiz Juventus: negli scorsi mesi ci hanno provato queste tre big, secco no da parte di club e giocatore. Il retroscena sul turco - Yildiz Juventus: negli scorsi mesi ci hanno provato queste tre big in giro per l’Europa, secco no da parte di club e giocatore. Si legge su juventusnews24.com

Rinnovo Yildiz Juve (Corriere), non ci sono più dubbi: nuova scadenza e stipendio da top. Quando può arrivare l’annuncio ufficiale - Ecco quando può arrivare l’annuncio ufficiale Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma Kenan Yildiz ... Lo riporta juventusnews24.com