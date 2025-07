Juventus Women Bergamaschi spiega i motivi dell’approdo alla Roma | È un club che ho sempre stimato Vorrei portare due cose a questa squadra

Juventus Women, Bergamaschi apre la sua nuova avventura alla Roma Women: le primissime sensazioni della giocatrice giallorossa. In mattinata è arrivata l’ ufficialità del suo passaggio dalla Juventus Women alla Roma Women. Poco fa sono arrivate le sue prime impressioni da neo giocatrice giallorossa. Valentina Bergamaschi comincia la sua avventura con la Roma Women, a cui si presenta con le seguenti parole. Ecco cos’ha detto l’ex Juventus Women ai canali ufficiali giallorossi. IL MOTIVO DELLA SCELTA DI ANDARE ALLA ROMA WOMEN – « Diciamo che è sempre stato un club che ho stimato, al quale ponevo grande attenzione e sono molto felice di essere qui e di essere diventata finalmente una romanista ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Bergamaschi spiega i motivi dell’approdo alla Roma: «È un club che ho sempre stimato. Vorrei portare due cose a questa squadra»

