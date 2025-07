Juventus Women | Bergamaschi ceduta alla Roma ora è anche ufficiale Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

diffuso sui propri canali. La Juventus Women saluta Valentina Bergamaschi, centrocampista, che dopo una sola stagione lascia la Vecchia Signora  per approdare alla Roma. La cessione è ufficiale: Bergamaschi passa al club giallorosso a titolo definitivo e vestirĂ la nuova maglia a partire dalla stagione 202526. Arrivata nell’estate del 2024 dopo sei stagioni al Milan, la giocatrice ha disputato un’annata intensa con la maglia bianconera, scendendo in campo in 33 partite complessive  tra Serie A, Coppa Italia e UEFA Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women: Bergamaschi ceduta alla Roma, ora è anche ufficiale. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

