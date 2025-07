Juventus | Owusu rinnova fino al 2028

Un talento in crescita Augusto Owusu, centrocampista classe 2005, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, un segnale chiaro della fiducia del club nel suo potenziale. Dopo una stagione con 21 presenze in Serie C con la Next Gen, Owusu si è imposto come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Owusu rinnova fino al 2028

In questa notizia si parla di: owusu - juventus - rinnova - club

Juventus Next Gen, nuovo rinnovo per Owusu: due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime - di Marco Baridon Juventus Next Gen, Owusu è prossimo al rinnovo di contratto con la Vecchia Signora! Il prolungamento può avere una di queste due scadenze.

Chi è Owusu, il mediano della Juventus Next Gen blindato dalla società : classe 2005 prodotto della ‘cantera’ bianconera. L’identikit completo - di Fabio Zaccaria Chi è Owusu, il centrocampista cresciuto in casa, della Juventus Next Gen: muscoli, visione per Brambilla.

Juventus Next Gen, è ufficiale! Owusu prolunga il suo contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo nel comunicato stampa - di Redazione JuventusNews24 Juventus Next Gen, Owusu continua la sua avventura in bianconero: tutti i dettagli del suo prolungamento nel comunicato stampa.

L'FC Basel ha raggiunto un accordo per ingaggiare Andrej Bacanin con una commissione di 2,3 milioni di euro più 700 mila euro di add-on da Cukaricki. Il Governo del Regno Unito: riciclaggio e frode, i club calcistici sono vulnerabili alla criminalità . Faro Vai su X

Owusu e Juve ancora insieme: ufficiale il rinnovo con la Next Gen; Next Gen | Owusu, rinnovo fino al 2028!; Juve, Owusu rinnova per la Next Gen.

Owusu e Juve ancora insieme: ufficiale il rinnovo con la Next Gen - Se la Juve dei grandi continua a programmare e pianificare la prossima stagione, non è da meno la Next Gen. Si legge su tuttosport.com

Juventus Next Gen, è ufficiale! Owusu prolunga il suo contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo nel comunicato stampa - Juventus Next Gen, Owusu continua la sua avventura in bianconero: tutti i dettagli del suo prolungamento nel comunicato stampa Augusto Sedorf Owusu giocherà tra le fila della Juventus Net Gen ancora p ... Lo riporta juventusnews24.com