Juventus | nuovo colpo per l’attacco

Un colpo per l’attacco Jonathan David, ufficialmente presentato il 30 luglio 2025, è il nuovo colpo dell’attacco della Juventus. In conferenza stampa, il canadese ha dichiarato di puntare a 25 gol in Serie A, un obiettivo ambizioso che riflette la sua mentalitĂ . Arrivato a parametro zero dal Lille, David porta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Š Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuovo colpo per l’attacco

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Venerato: “Grandi manovre in attacco, se salta David è pronto Nunez” - Venerato: “Grandi manovre in attacco, se salta David è pronto Nunez” Le parole di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, in diretta questa mattina … L'articolo Venerato: “Grandi manovre in attacco, se salta David è pronto Nunez” proviene da ForzAzzurri.

Calciomercato Napoli, non solo David: restano vive tre alternative per l’attacco - Gli azzurri lavorano sul centravanti del Lille, ma parallelamente continuano a monitorare la situazione di altri tre attaccanti per il calciomercato  Â

UFFICIALE Colpo a zero della Juventus in attacco: Jonathan David è realtà Vai su Facebook

La #Juventus ha chiuso per #David. L’attaccante canadese atteso in Italia. Da capire se già oggi o domani, al rientro della dirigenza a Torino. Un colpo importante per l’attacco dei bianconeri. È l’uomo giusto? Vai su X

Juventus, Jonathan David: So le richieste del club e sono qui per rispettarle. Scudetto? Ogni stagione puĂł essere quella giusta; Juventus Scatenata sul Mercato: i 5 Nuovi Colpi per la Stagione 2025-26; Jonathan David svela il numero che ha scelto poi parla da top player: Sogno in grande con la Juve.

David si prende la Juve: "Sono un centravanti, con Tudor parliamo dei gol. E il numero ve lo dico" - L'importanza del bomber è ormai un tema quotidiano in casa Juventus , con David che dovrà prendersi l'attacco sulle spalle per cercare di far dimenticare ai tifosi le brutte prestazioni di Vlahovic ne ... Scrive informazione.it

Juve, David si presenta: «Mi chiamano Ice Man e mi ispiro a Drogba» - In conferenza stampa: «Sono molto freddo e credo che questa caratteristica mi possa aiutare nei momenti di gioco con grande pressione. Come scrive informazione.it