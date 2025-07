Juventus | Nicolussi Caviglia e il settore giovanile

Il valore del vivaio La Juventus continua a investire sul suo settore giovanile, una fucina di talenti che rappresenta il futuro del club. Hans Nicolussi Caviglia, cresciuto nelle giovanili bianconere e ora al Venezia, è un esempio di questo percorso. Nonostante la retrocessione dei lagunari, il centrocampista ha attirato l’attenzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Nicolussi Caviglia e il settore giovanile

In questa notizia si parla di: juventus - nicolussi - caviglia - settore

Milan, scout al Penzo per Nicolussi Caviglia del Venezia: il prezzo e quanto incassa la Juventus - Nella difficile stagione del Venezia c`è una stella che è riuscita a brillare di luce propria: Hans Nicolussi Caviglia ha espresso tutto il suo.

Venezia-Juventus, la MOVIOLA LIVE: annullato un goal a Costa, regolari gli altri 4. Nicolussi su Conceicao, è rigore - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Venezia-Juventus gara valida per la 38a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il.

Ivan Zazzaroni: “Il rigore di Nicolussi Caviglia è strano. Mi è sembrato un regalo alla Juventus” - Il rigore che ha permesso alla Juve di entrare in Champions League è diventato oggetto di polemica per Zazzaroni: "È un falletto, mi ha lasciato perplesso, non insinuo niente ma è strano" Continua a leggere

#NicolussiCaviglia può tornare in Serie A subito Dove può trasferirsi l’ex #Juventus Vai su X

Chi è Nicolussi Caviglia, il prodotto del settore giovanile che con il fallo da rigore ha spedito la Juve in Champions; Nicolussi Caviglia, chi è l’ex Juve nella bufera social per il rigore che ha deciso il quarto posto; Nicolussi Caviglia è il grande ex di Venezia-Juventus: dalla cessione estiva al rimpianto di Thiago Motta.

Nicolussi Caviglia, si intensificano le voci sull’ex Juve! Può tornare subito in Serie A, e sorridono anche…i bianconeri. Tutti i dettagli - Le novità Il Bologna non molla la presa e continua a lavorare per portare ... Si legge su juventusnews24.com

Tmw - L'ex Juventus Nicolussi Caviglia potrebbe tornare in A: due club interessati... - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hans Nicolussi Caviglia potrebbe ritornare in Serie A nonostante la retrocessione con il Venezia, maturata contro la Juventus ... Lo riporta tuttojuve.com