Juventus Next Gen, Owusu continua la sua avventura in bianconero: tutti i dettagli del suo prolungamento nel comunicato stampa. Augusto Sedorf Owusu giocherĂ tra le fila della Juventus Net Gen ancora per tre stagioni. È ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto che legherĂ il centrocampista classe 2005 ai bianconeri. Di seguito, proponiamo il comunicato ufficiale dell’avvenuta ratifica del giocatore che ha anche “assaggiato” la Prima Squadra della Juventus. COMUNICATO – ÂŤ Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Augusto Sedorf Owusu: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per il centrocampista ventenne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Š Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, è ufficiale! Owusu prolunga il suo contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo nel comunicato stampa

Chi è Owusu, il mediano della Juventus Next Gen blindato dalla società : classe 2005 prodotto della ‘cantera’ bianconera. L’identikit completo - di Fabio Zaccaria Chi è Owusu, il centrocampista cresciuto in casa, della Juventus Next Gen: muscoli, visione per Brambilla.

