Juventus Next Gen Comenencia lascerà i bianconeri e andrà in Serie B | è quasi fatta per il suo approdo lì! L’annuncio

Juventus Next Gen: Comenencia è ormai prossimo all'approdo in quella squadra di Serie C: il presidente di quella societĂ si sbilancia. Quando la trattativa per il suo trasferimento al Cesena sembrava ormai praticamente conclusa, è arrivato un inserimento a sorpresa che ha stravolto il futuro di Livano Comenencia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Pescara sta chiudendo la trattativa per l'esterno olandese della Juventus Next Gen. L'affare verrĂ impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e sulla base di un contratto che legherĂ il giocatore al sodalizio biancazzurro fino al 2029 attraverso un anno standard piĂą altri tre di opzione.

