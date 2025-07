Juventus mercato in stallo | Comolli sotto pressione per le trattative

La Juventus vive un mercato estivo complicato, con poche operazioni concluse e molte situazioni in sospeso. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Damien Comolli, nuovo direttore sportivo, affronta una sfida cruciale per rilanciare il club. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in attacco e a centrocampo, ma le cessioni bloccano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, mercato in stallo: Comolli sotto pressione per le trattative

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - stallo - comolli

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Juventus, la linea dura di Comolli non convince Mercato in stallo e troppe grane da gestire: Weah, Douglas Luiz, Vlahovic e non solo. Servono svolte Leggi l'articolo https://gazzettafannews.it/calcio/serie-a/juventus/damien-comolli/… #Juventus #Co Vai su X

Le ultime di #mercato #juventus, non solo attacco: #comolli vuole scegliere con calma, ecco i piani dei bianconeri Vai su Facebook

Juventus, la linea dura di Comolli per ora non paga. I tempi del mercato impongono una svolta; Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire; Kolo Muani e Leoni: sorpasso Juve. Così Comolli spiazza United e Inter.

Juventus, la linea dura di Comolli per ora non paga. I tempi del mercato impongono una svolta - Weah, Douglas Luiz, Nico Gonzalez ma anche Vlahovic: quante grane per il dirigente francese, che non vuole arretrare di un centimetro Lo abbiamo scritto solamente pochi giorni fa. Scrive informazione.it

Comolli, il bilancio (e il giudizio) dei primi 60 giorni alla Juventus - Il manager scelto da Elkann paga gli errori del passato: gli esuberi pesano per 120 milioni di euro. panorama.it scrive