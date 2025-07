Juventus l’offerta non piace a Comolli | arriva la controproposta per Mourinho

Oggi si è presentato a stampa e tifosi Jonathan David, il primo colpo bianconero in vista della prossima stagione. Adesso l’attenzione torna sulle uscite Dopo il canadese, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto col Lille, la Juventus ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao e, sempre col Porto, la doppia operazione Joao Mario-Alberto Costa, col secondo che ha lasciato Torino per tornare in patria. Comolli – Calciomercato.it Nel frattempo, si lavora alacremente per cedere i calciatori che non rientrano nel nuovo corso della squadra guidata in panchina da Igor Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

