Juventus Kolo Muani sempre più vicino | intesa con il giocatore

La Juventus accelera ancora per il giocatore Randal Kolo Muani, centravanti francese che ha già convinto a Torino. Secondo Nicolò Schira, il giocatore ha raggiunto un accordo di massima con i bianconeri per un contratto fino al 2030, strutturato in formula 1+4 anni. Kolo Muani, in prestito alla Juventus nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kolo Muani sempre più vicino: intesa con il giocatore

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - di Redazione JuventusNews24 Tah Juventus: quella big europea ha concordato l’offerta decisiva da presentare al difensore, ma sarà lui a decidere: i dettagli.

Huijsen Real Madrid, ci sono conferme! Presentata l’offerta al giocatore! La Juventus osserva con interesse la trattativa: il motivo - Huijsen Real Madrid, arrivano conferme! C’è l’offerta al giocatore! La Juve osserva con interesse: ecco perchè Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha formalizzato oggi un’offerta contrattuale per Dean Huijsen, avviando trattative con il suo entourage per assicurarsi il giovane difensore spagnolo.

Mastantuono Juventus, quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L’incontro tra le parti è già avvenuto: la trattativa si complica per i bianconeri! - di Redazione JuventusNews24 Mastantuono Juventus, quella big europea potrebbe prendere il sopravvento per l’argentino: l’incontro è già avvenuto.

La Juventus continua a lavorare sulla trattativa per Kolo Muani, forte della volontà del giocatore che vuole solo la Juve nonostante le chiamate dalla Premier. La Juve è disposta anche ad un prestito con obbligo di acquisto, piuttosto che un prestito con dirit

Fabrizio Romano: "#KoloMuani sta continuando ad aspettare la #Juventus, quindi chiaramente il giocatore sta facendo assolutamente la sua parte per la #Juve, e credetemi non è scontato. Nell'ultima settimana, il #PSG sta cercando di capire attivament

