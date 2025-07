Juventus Gentile | Per lo scudetto serve un miracolo

La Juventus prosegue la preparazione della nuova stagione alla Continassa agli ordini di Igor Tudor, mentre Claudio Gentile è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. I temi affrontati hanno riguardato il calciomercato bianconero e le vicende che coinvolgono il club.Il campione del mondo 1982 ha parlato della distanza che separa la Juventus dalle rivali per lo scudetto, dichiarando: “ Per vincere lo scudetto la Juventus avrebbe bisogno di un miracolo, a volte succede. In questo momento mi sembra che la distanza da Napoli e Inter sia tanta”. A proposito degli acquisti di David e Joao Mario, Gentile ha risposto a una domanda sui rinforzi necessari: “Almeno due rinforzi, ma di livello. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Gentile: “Per lo scudetto serve un miracolo”

