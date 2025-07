Juventus David si presenta | Il mio lavoro è segnare

Oltre a un nuovo giorno di allenamenti sui campi della Continassa, oggi è stata anche una giornata di presentazioni in casa Juventus. A parlare davanti ai giornalisti è stato il nuovo attaccante bianconero Jonathan David, che per la prima volta da quando è alla Vecchia Signora ha risposto alle domande dei giornalisti. Nel corso della conferenza stampa ha sciolto ogni dubbio anche sul suo numero di maglia. “Ho preso il 30 per mio padre, ho iniziato a giocare per lui”. Un forte legame familiare, dunque, quello tra il giocatore e il padre, tanto da volerlo portare sulle spalle. Il giocatore canadese parla anche del suo soprannome, Ice Man, spiegando perchĂ© viene chiamato così: “Ice Man perchè sono freddo, questo mi aiuta nelle situazioni di pressione in campo”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, David si presenta: “Il mio lavoro è segnare”

In questa notizia si parla di: juventus - david - presenta - lavoro

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, il Napoli fa sul serio! La mossa del club di De Laurentiis per anticipare la concorrenza.

David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, la dirigenza non molla il colpo a zero: novità sul futuro dell’attaccante canadese.

David va alla Juventus: venerdì le visite mediche (Di Marzio) - Jonathan David va alla Juventus: venerdì le visite mediche (Di Marzio) Dopo settimane di trattative e un lungo corteggiamento, il club bianconero ha trovato l’accordo definitivo con Jonathan David.

#Juventus, #David si presenta: “Una grandissima emozione. Dobbiamo puntare al massimo” Vai su X

IL MERCATO AD OGGI DELLA JUVENTUS. Jonathan David JoĂŁo Mario Francisco Conceicao (riscattato) Vai su Facebook

Juve: ecco David 'impatto positivo, il mio lavoro è fare gol'; David si presenta alla Juventus: Di nuovo almeno 25 goal? Dovrò lavorare sodo, ma penso di riuscirci; David: Juve, è un altro primo giorno. Al lavoro insieme, chi va e chi resta.

Jonathan David si presenta: «Alla Juventus voglio diventare tra i migliori al mondo. Posso fare 25 gol» - Freddo come un ghiacciolo nel pieno dell’estate juventina, Jonathan David detto “Iceman” è il primo rinforzo di mercato dell’era Tudor - Scrive msn.com

David si presenta alla Juventus: "Di nuovo almeno 25 goal? Dovrò lavorare sodo, ma penso di riuscirci" - L'attaccante canadese si presenta ai suoi nuovi tifosi: le dichiarazioni nella conferenza stampa dell'Allianz Stadium. Segnala msn.com