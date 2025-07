Juventus David si presenta e rivela le aspettative | le parole non lasciano dubbi

Jonathan David si è ufficialmente presentato come nuovo giocatore della Juventus e ha rivelato le sue aspettative: le parole in conferenza stampa. Ci siamo: oggi, in casa Juventus, è stato il giorno di presentazione di Jonathan David. L’attaccante, dopo essere arrivato a parametro zero dal Lille, disputerĂ la prossima stagione con la Vecchia Signora e le aspettative sono giĂ molto alte. David è sicuro di sĂ© e le sue parole in conferenza stampa ne sono state la prova. Ha poi anche rivelato quale numero di maglia indosserĂ a partire da fine agosto nella sua nuova squadra e casa. Juventus, le parole di David in conferenza: rivelato anche il numero di maglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, il Napoli fa sul serio! La mossa del club di De Laurentiis per anticipare la concorrenza.

David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, la dirigenza non molla il colpo a zero: novità sul futuro dell’attaccante canadese.

David va alla Juventus: venerdì le visite mediche (Di Marzio) - Jonathan David va alla Juventus: venerdì le visite mediche (Di Marzio) Dopo settimane di trattative e un lungo corteggiamento, il club bianconero ha trovato l’accordo definitivo con Jonathan David.

Il nome alternativo a #Sancho e #Conceicao nel taccuino dei bianconeri è Edon #Zhegrova, attaccante del #Lille. Il commento del kosovaro sotto il post della #Juventus per l’arrivo di #David a Torino ha acceso l’entusiasmo di diversi tifosi, ma c’è dell’altro Vai su Facebook

David: Voglio diventare uno dei migliori, la Juve è ambiziosa come me; Jonathan David si presenta: «Alla Juventus voglio diventare tra i migliori al mondo. Posso fare 25 gol»; Juventus, Jonathan David è ambizioso: Posso fare 25 gol, con Tudor ho lavorato da prima punta.

Juventus, senti David: "Scudetto? Dobbiamo crederci. Qui per diventare tra i migliori al mondo" - Prime parole da giocatore della Juve per David: l'attaccante canadese è stato presentato in conferenza stampa. Da sport.virgilio.it

Juventus, Jonathan David: “Il mio mestiere è fare gol” - Così ha parlato il nuovo attaccante della Juventus Jonathan David nel giorno della sua presentazione: â€śÈ una grande emozione essere qui, la prima settimana è andata molto bene: ho sempre segnato tanti ... Scrive msn.com