Franck KessiĂ© sogna un ritorno in Italia. Dopo tre anni lontano dalla Serie A — tra Barcellona e Al Ahli — il centrocampista ivoriano sta valutando con concretezza l’idea di chiudere la parentesi araba e rimettersi in gioco in Europa. Come riportato su La Stampa, l’ivoriano, che a dicembre compirĂ 29 anni, ha giĂ incaricato il suo entourage di esplorare la possibilitĂ di una risoluzione anticipata del contratto con l’Al Ahli, club con cui ha collezionato presenze, la fascia da capitano e circa 30 milioni netti di ingaggio. La Juventus nel frattempo lo osserva con attenzione. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per il centrocampo e, nel caso in cui KessiĂ© riuscisse a svincolarsi, sarebbero pronti a offrire un contratto da 6 milioni netti piĂą bonus alla firma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, "contratto da 6 milioni": a chi punta, un nome clamoroso

Calciomercato Juventus: accordo trovato per il rinnovo di contratto. Resterà a Torino, manca solo l’approvazione della proprietà . Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. Rimarrà a Torino, manca soltanto l’approvazione della proprietà .

Juventus, che guaio: “Postilla nel contratto, non può giocare in Serie A” - I bianconeri restano spiazzati dall’ultimo annuncio sul futuro del calciatore che può cambiare le carte in tavola La Juventus è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League in un rush finale che si fa sempre più complesso e ricco di incognite.

Ha già rescisso il contratto, è il nuovo allenatore della Juventus - La Juventus sta vivendo un finale di stagione particolare, serve il quarto posto per evitare la debacle economica e programmare al meglio il prossimo anno: occhio al colpaccio in panchina L’addio di Thiago Motta dalla Juventus ha messo la parola fine a un progetto praticamente finito prima di essere iniziato.

Calciomercato : La Juventus ha praticamente chiuso per David del Lilla, attaccante canadese a scadenza di contratto. La Juve pagherĂ commissioni che vanno dai 12 ai 15 milioni di euro all' entourage del calciatore, lui dopo 5 anni al Lilla era a sca

