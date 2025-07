Juventus | Bremer pronto per tornare in campo

Comolli al timone del rinnovamento Damien Comolli, direttore generale della Juventus, sta plasmando un progetto ambizioso per la stagione 2025-2026. Con un bilancio gravato da contratti pesanti, ereditati dalle gestioni passate, il manager francese lavora per ottimizzare le risorse attraverso cessioni mirate e acquisti strategici. La sua visione punta a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bremer pronto per tornare in campo

In questa notizia si parla di: juventus - bremer - pronto - tornare

Delio Rossi: «Con una sconfitta la Juventus andrebbe a fallire una stagione, le assenze di Bremer e Yildiz pesano tanto. Decisiva per il futuro di Tudor? Dico questo» – ESCLUSIVA - di Tommaso Vottero Delio Rossi, le dichiarazioni del tecnico ex Lazio nel giorno della partita che andrà in scena tra la Juventus e i biancocelesti in esclusiva.

Juventus, cos'è mancato per lottare per lo Scudetto: empatia tecnico-squadra, Bremer e il flop del mercato - Così vicini, eppure così lontani. La Juventus chiude la sua complicatissima stagione con una soffertissima vittoria a Venezia; centrando, sul.

Juventus, Bremer: "Stagione da amaro in bocca. Non possiamo accontentarci, ce lo chiede la nostra storia" - La Juventus 2024/25, suo malgrado, ha dovuto fare a meno di Gleison Bremer per quasi tutta l`annata. La rottura del legamento crociato lo ha.

Juventus, Comolli accelera per Sancho: il giocatore è pronto a dire sì ? Il desiderio di Tudor sarebbe quello di dare il via la stagione con una rosa che sia la più completa possibile: ci sarà Jonathan David e ci sarà Francisco Conceiçao, ora la sfida dei bi Vai su Facebook

Juventus, Bremer scalpita per tornare: c'è la data; La Juventus ritrova Bremer, è tornato in anticipo: fissato il rientro in campo del difensore dopo l'infortunio; Juventus, Bremer verso il rientro: spunta la data.

Juventus, Bremer sarà pronto per l'esordio in campionato contro il Parma? - Bremer ha lavorato insieme alla squadra da quando la Juventus ha ricominciato gli allenamenti confermando quello che già era emerso negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Come scrive ilbianconero.com

Juventus, il post social di Bremer fa felici i tifosi - Il centrale brasiliano si è ormai ristabilito, e punta a essere uno dei protagonisti della prossima stagione della Juventus. Si legge su msn.com