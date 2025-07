Juve tocca a Comolli | per ora non ha sciolto nessuno dei nodi che rendono il club prigioniero

I bianconeri pagano gli errori di mercato del passato: serve vendere (bene). E che fare con i costosi esuberi: andare allo scontro o farli giocare? È compito del nuovo dg trovare soluzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, tocca a Comolli: per ora non ha sciolto nessuno dei nodi che rendono il club prigioniero

In questa notizia si parla di: juve - tocca - comolli - sciolto

Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, il Giudice Sportivo “condanna” anche il club biancoceleste per colpa dei suoi tifosi: cos’è accaduto e la multa comminata alla società .

Juve, col Real tocca a Rugani. Ballottaggio a destra, attacco rivoluzionato - Tudor cerca l'impresa negli ottavi di finale contro la corazzata spagnola, ma ha problemi in difesa. Davanti il croato si affida a Yildiz, Conceiçao e Kolo MuaniÂ

Juve Eliminata dal Mondiale per Club (0-1 dal Real): Stagione Deludente, Ora Tocca a Comolli - Juventus Eliminata dal Mondiale per Club: Un Finale Amaro per una Stagione Deludente, Ora La Palla Passa a Comolli.

Douglas Luiz, duello Premier: quanto chiede la Juve e il punto sui sostituti Il club bianconero vuole liberarsi del centrocampista brasiliano: due squadre inglesi pronte. Tutti i nomi che possono rimpiazzarlo Sarà un duello inglese, sì. Anche perché in Premier L Vai su Facebook

#Juventus, decisa la data della riunione del CdA per l'approvazione del bilancio 2025. Il primo semestre si è chiuso in utile di 17 milioni di euro Il club bianconero si prepara ad approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2025: decisa la data per la riunione del C Vai su X

Juve, tocca a Comolli: per ora non ha sciolto nessuno dei nodi che rendono il club prigioniero; Diretta Liverpool-Milan: come e dove vedere l'amichevole in diretta su DAZN.

mercato juve, tutti i nodi - I bianconeri pagano gli errori di mercato del passato: serve vendere (bene). Secondo gazzetta.it

Juve, addio dopo un solo anno: sacrificio di Comolli per accontentare ... - La vera sorpresa di Comolli, però, potrebbe essere un altro tassello offensivo presente nella rosa attuale. Come scrive calciomercato.it