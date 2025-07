Juve si presenta David | E’ una emozione Vogliamo arrivare fino in fondo

Torino, 30 luglio 2025 – Il biglietto da visita parla chiaro: 87 gol in 178 partite di Ligue 1. Non basta? 10 gol in 18 partite di Champions League. Di fatto, un gol ogni due partite. Jonathan David è il nuovo bomber della Juve. Nato a Brooklyn ma di nazionalitĂ canadese, l'ex Lille  è pronto a prendersi sulle spalle la responsabilitĂ di trascinare la Juve in alto a suon di gol, e non ha paura di farlo. Può essere il grande colpo di mercato dell’anno, non solo per la qualitĂ del giocatore ma anche per essere stato un parametro zero, limitando i costi di un affare in cui c’è stato da investire solo su ingaggio e commissioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, si presenta David: “E’ una emozione. Vogliamo arrivare fino in fondo”

