Juve salta Kolo Muani | bomber dalla Premier

Col passare delle ore la Juventus vede sempre piĂą lontano Randal Kolo Muani. Contatti con un nuovo rinforzo per l’attacco Il Paris Saint-Germain continua a fare muro per il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani. E così il direttore generale Damien Comolli torna a guardare in Premier League. La Juventus vuole fare di tutto per avere ancora Randal Kolo Muani dopo il prestito della seconda parte dell’ultima stagione. L’attaccante francese, autore di dieci gol in ventidue partite giocate tra campionato e coppe con la maglia bianconera, è tornato a Parigi in attesa di trovare un nuovo accordo con la Juventus. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, salta Kolo Muani: bomber dalla Premier

In questa notizia si parla di: kolo - muani - premier - juve

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

#KoloMuani nel mirino della Premier Lui vuole la #Juve ma… Vai su X

Luca Toni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, consiglia la Juventus L'ex attaccante di vari club di Serie A e della Nazionale Italiana, fosse un dirigente bianconero, punterebbe su Rasmus Hojlund qualora dovesse saltare il ritorno di Kolo Muani Siete Vai su Facebook

Juventus, prestito con obbligo di riscatto per Kolo Muani. Like galeotto di Vlahovic: il Milan lo corteggia; Juventus-Kolo Muani, Comolli alza il pressing sul Psg; Juventus, come stanno le cose con il Psg e Kolo Muani.

Da Hjulmand e Kolo Muani ad Amrabat e Hojlund: ma prima la Juve deve vendere - Il direttore tecnico Comolli lavora alle cessioni per garantirsi nuovi acquisti: in attacco occhi anche su Darwin Nunez, a centrocampo sempre viva la pista Bissouma ... msn.com scrive

Kolo Muani, c’è l’apertura alla nuova formula. E arrivano anche i WhatsApp Juve… - Comolli fa sul serio per il francese in rotta con il Psg: il club bianconero accelera per averlo già in Germania ... Lo riporta tuttosport.com