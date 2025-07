Juve nella bufera l’esonero di Tudor ha già preso quota

Prima del Mondiale per Club il tecnico croato ha rinnovato il contratto fino al 2027 Qualsiasi allenatore vive con lo spettro dell’ esonero, che prima o poi arriva per tutti. In carriera sono stati mandati via professionisti del calibro di Carlo Ancelotti, José Mourinho, Antonio Conte, Roberto Mancini e così via: il loro è un lavoro affascinante ma che fa vivere sul filo del rasoio. Basta qualche risultato negativo per finire sulla graticola e rischiare il licenziamento. (LaPresse) – Calciomercato.it Deve ancora iniziare ufficialmente la nuova stagione e già si parla, per l’appunto, di allenatori a rischio esonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

