Jurassic World – La rinascita supera uno dei blockbuster fantasy più amati

Dopo quasi un mese dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, Jurassic World – La rinascita si è affermato come un vero e proprio blockbuster. Il film non ha ricevuto recensioni entusiastiche, ma non è stato nemmeno stroncato come il suo predecessore, Jurassic World Il Dominio. Quel film è uscito solo un paio d’anni fa e, sebbene La rinascita continui la stessa trama, è stato definito un soft-reboot del franchise d’azione e avventura. Diretto da Gareth Edwards, La rinascita  potrebbe faticare a raggiungere l’ambito traguardo di 1 miliardo di dollari al botteghino globale come tutti e tre i suoi predecessori, ma ora ha superato uno dei film del franchise piĂą amati degli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

