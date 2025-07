Julia Garner sarà Madonna confermato il biopic sulla Regina del pop

(Adnkronos) – Il biopic su Madonna, da lei scritto e diretto, si farà. Lo ha confermato l'attrice Julia Garner, che interpreterà la pop star. Era stato annunciato nel 2020, alla regina del Pop erano state proposte due sceneggiature, che non l'avevano convinta. Da qui la decisione di voler lavorare da sola allo script. Poi, qualche . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: julia - garner - madonna - confermato

Un progetto per la piattaforma di streaming racconterà l’ascesa di Veronica Louise Ciccone, tra musica e rivoluzione culturale. Ad interpretarla sarà Julia Garner? - È ufficiale: Madonna ha ufficialmente stretto una partnership con Netflix per sviluppare una miniserie biografica dedicata alla sua vita.

I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo completo alla Silver Surfer di Julia Garner - Le nuove immagini promozionali offrono un'anteprima dettagliata della Silver Surfer interpretata da Julia Garner nel prossimo film Marvel.

Paul Mescal e la star de I fantastici 4 Julia Garner a Firenze per Gucci, ma scoppia la protesta dei residenti - Star in arrivo a Firenze per l'esclusiva sfilata di Gucci in Piazza Santo Spirito che ha fatto infuriare i residenti del capoluogo toscano.

Si farà il film sulla vita di #Madonna. Lo ha confermato Julia #Garner, scelta per vestire i panni della pop star. “Ci vuole tempo” – dice l’attrice –... Vai su Facebook

Si farà il film sulla vita di #Madonna. Lo ha confermato Julia #Garner, scelta per vestire i panni della pop star. “Ci vuole tempo” – dice l’attrice – “per fare qualcosa di grandioso.” #Tg1 Paolo Sommaruga Vai su X

Madonna, il film sulla sua vita si farà: ecco l'attrice scelta per interpretarla; Julia Garner sarà Madonna nel biopic: la conferma e cosa sappiamo; Julia Garner conferma che il biopic su Madonna si farà.

Julia Garner conferma che il biopic su Madonna si farà: ma quanto attenderemo ancora? - Ma, dice l'attrice, «le cose meravigliose richiedono tempo» ... Riporta vogue.it

Julia Garner sarà Madonna nel biopic: la conferma e cosa sappiamo - Il biopic su Madonna si farà, lo conferma Julia Garner, l'attrice scelta per interpretare la regina del pop. Secondo amica.it