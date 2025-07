Juan Román Riquelme ICONA FUTTIES 97 OVR | Un Maestro a Centrocampo

Appassionati di FC 25, preparatevi! È arrivato il momento di aggiungere una vera leggenda al vostro Ultimate Team: Juan Román Riquelme ICONA FUTTIES 97 OVR è disponibile tramite una Sfida Creazione Rosa (SBC) a tempo limitato. Con statistiche incredibili e un set di Stili di Gioco Plus da far gola, questo Riquelme è un’occasione imperdibile per chi cerca un centrocampista offensivo capace di dettare i ritmi e sfornare assist. Perché Riquelme 97 OVR è un Must-Have?. Questa versione FUTTIES di Riquelme vanta statistiche che lo rendono uno dei CAM più completi del gioco: Passaggio (98): Il suo punto di forza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

