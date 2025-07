Jovanotti Vasco Rossi e Renato Zero | tributi a tutta birra

Il rock, la canzone d’autore e il pop italiano, assieme a tanta voglia di divertirsi con collaudate tribute band, ottime birre e specialità culinarie. Ultimi tre giorni di festa e di musica questo fine settimana per il Festival della Birra di Seveso, arrivato alla sesta edizione e ospitato dal Centro polifunzionale di via Redipuglia, che con i suoi oltre 700 posti a sedere al coperto permetterà alla kermesse di essere in funzione anche in caso di maltempo. Gli amplificatori si accederanno venerdì sera con l’energia e i ritmi trascinanti dei Jovanotte (nella foto) e del loro omaggio a Lorenzo Jovanotti, di cui riproporranno le canzoni più famose e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

