Jonathan David già cuore bianconero | La Juve ha avuto tante leggende nella sua storia guardavo questi quattro giocatori…

Jonathan David, nuovo attaccante della Juve, rende noto il suo legame con la Vecchia Signora: quattro giocatori lo colpivano in particolar modo. L’innamoramento di Jonathan David nei confronti della Juventus parte da lontano e affonda le proprie radici su questi quattro giocatori in particolare: David Trezeguet, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alessandro Del Piero sono i calciatori che più hanno colpito l’attaccante canadese a vestire la maglia della Vecchia Signora per i prossimi cinque anni. Le seguenti parole pronunciate in conferenza stampa lo confermano. MODELLI DELLA JUVE DEL PASSATO – « La Juve ha avuto tantissimi giocatori che sono delle leggende. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jonathan David già cuore bianconero: «La Juve ha avuto tante leggende nella sua storia, guardavo questi quattro giocatori…»

Eppur si muove. Dopo l'acquisto di Jonathan David il mercato della Juventus sembra prossimo a battere un altro colpo. Nella tarda serata di ieri è stata rilanciata dai principali esperti di mercato italiani, la notizia secondo la quale la Juventus e il Porto sarebber

Jonathan David si presenta, le parole in conferenza in diretta - Dopo l'ufficialità arrivata lo scorso 4 luglio, oggi l'attaccante canadese parla per la prima volta in conferenza stampa da giocatore bianconero.

Jonathan David si presenta: "Avevo grande interesse a venire alla Juventus" - Il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, si è presentato in conferenza stampa: le parole del neo giocatore bianconero