Jim Parsons passa al thriller con The Leader

Jim Parsons ( The Big Bang Theory ) è una new entry nel cast di The Leader, il thriller poliziesco ispirato alla storia del famigerato gruppo religioso Heaven’s Gate, attualmente in produzione. I dettagli sui personaggi sono ancora segreti. Parsons si unisce a un cast guidato da Tim Blake Nelson e Vera Farmiga. Scritto e diretto da Michael Gallagher, The Leader racconta l’incredibile storia vera dei leader della setta UFO Marshall Herff Applewhite (Nelson) e Bonnie Lu Nettles (Farmiga), che hanno ispirato centinaia di persone ad abbandonare le proprie famiglie, a uscire dalla societĂ e a prepararsi a evacuare il pianeta Terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

