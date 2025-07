Jessica Chastain si iscrive ad Harvard | cosa studierà la star Premio Oscar

L'attrice de Gli occhi di Tammy Faye, da sempre attiva nel sociale, ha scelto la prestigiosa Harvard Kennedy School per ampliare il proprio impegno civile. Jessica Chastain ha deciso di tornare tra i banchi di scuola, stavolta non per un ruolo, ma per la vita reale. L'attrice premio Oscar si √® infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica. La notizia, confermata da fonti vicine all'ambiente accademico, ha suscitato grande curiosit√† tra i fan e nel mondo del cinema, dimostrando ancora una volta la determinazione dell'attrice nel coniugare arte, attivismo e formazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

