Jesi venerdì sera allo Sbarello concerto dei Nasty Monkeys

Jesi (Ancona), 30 luglio 2025 - Venerdì a tutto rock per iniziare il mese di agosto. Il cartellone di Jesi Music Festival ospita i Nasty Monkeys, venerdì ( ore 21.30) allo chalet lo Sbarello dei giardini pubblici di viale Cavallotti di Jesi. «Diamo il via al nuovo mese con il ritmo del rock’n’roll! Con un concerto che ripercorre in modo emozionante e coinvolgente tutta la sua storia», afferma Matteo Montesi, gestore dello chalet comunale. Il programma della giornata di venerdì avrà inizio alle 18 con l’aperitivo con music selection by Matteo Montesi e i panini con porchetta, ciauscolo e mortadella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

