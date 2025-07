Jasmine Paolini cosa le è successo? Buio fitto e brutte voci

Che cosa è successo a Jasmine Paolini? Dov'è andata a finire quella tennista sempre col sorriso stampato sulla faccia che portava in alto il tricolore a ogni competizione? Forse è tutta colpa di Wimbledon. O meglio, della grande disfatta di Londra, dopo la sconfitta in tre set contro la ceca KrejcĂ­ková. L'uscita anzitempo dall'erba inglese ha lasciato degli strascichi mai del tutto superati Ma, forse, c'è anche qualcos'altro nella testa di Jasmine. Da marzo 2025 Paolini ha cambiato in continuazione i suoi allenatori. Ha lasciato la guida di Renzo Furlan con cui aveva scalato la classifica e raggiunto due finali Slam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, cosa le è successo? Buio fitto (e brutte voci)

