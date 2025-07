Jannik Sinner ops | clamorosa gaffe sulle serie tv

Quello che una volta era chiamato dai napoletani “il pezzotto” oggi, allargato su scala mondiale, è diventato la “VPN”, cioè “ Virtual Private Network ”, una connessione di rete privata virtuale che consente di collegarsi da tutto il mondo in maniera protetta, eludendo i limiti di confine dei Paesi. Una pratica illegale, ovviamente, perché consente anche di accedere a contenuti protetti da copyright in modo fraudolento oppure scaricare materiale pirata. Anche il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, c’è cascato e in una recente intervista ha ammesso che in Australia aveva iniziato a guardare la serie tv americana Animal Kingdom, diventandone un appassionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, ops: clamorosa gaffe sulle serie tv

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - clamorosa - gaffe

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico.

Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club: l’imbarazzo dei calciatori. Donald Trump è stato protagonista di una gaffe clamorosa durante la parte finale della celebrazione del Chelsea, Campione del Mondo per Club: è rimasto sul pa Vai su Facebook

Sinner si lascia scappare il ritiro di Darren Cahill, imbarazzo in diretta TV agli Australian Open; Grande Fratello choc, lite e parolacce in regia: la gaffe che imbarazza gli autori; «Ma quello non è Kimi Antonelli», la svista clamorosa in Tv: figuraccia in diretta durante Virtus-Olimpia.

Jannik Sinner appassionato di serie tv, ma fa una gaffe (illegale) durante l’intervista - Il campione di tennis ha rivelato ciò che sta guardando in questo periodo, cadendo però in un piccolo ‘errore’ che ha fatto subito il giro del web. Da libero.it

Nessun politico a Wimbledon per Sinner: è davvero una gaffe ... - Jannik Sinner e il ministro dello Sport Andrea Abodi nel 2024 (foto Ansa) LEGGI ANCHE Sinner, l’attacco dei giornali inglesi: «Difficile celebrare campioni squalificati per doping» ... Riporta lettera43.it