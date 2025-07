Jamie Lee Curtis | Forse mia madre non avrebbe odiato il mio ruolo da Oscar | Lindsay Lohan ha ragione

La star di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo avrebbe quasi cambiato idea su ciò che avrebbe pensato sua madre in merito al premio per Everything Everywhere All at Once. Jamie Lee Curtis ha confessato che grazie a Lindsay Lohan ha rimesso in discussione la sua convinzione radicata che sua madre, Janet Leigh, non avrebbe apprezzato il suo ruolo da Oscar in Everything Everywhere All at Once. La star di Psyco, scomparsa nel 2004 all'età di 77 anni, secondo Curtis, avrebbe detestato il film a causa dell'aspetto fisico del personaggio della figlia. Jamie Lee Curtis ha (quasi) cambiato idea grazie a Lindsay Lohan "Quel pazzo venerdì sempre più pazzo lo avrebbe adorato" ha dichiarato Curtis "È divertente, perché un giorno Lindsay mi ha chiesto come facessi a sapere cosa avrebbe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis: “Forse mia madre non avrebbe odiato il mio ruolo da Oscar: Lindsay Lohan ha ragione"

"Credo davvero che abbiamo cancellato una generazioni di volti umani naturali. Si sono sfigurate. E ora, con l'AI, il filtro facciale è diventato lo standard. Il falso è diventato il meglio. Una volta che cominci, non smetti più" Jamie Lee Curtis ha parlato della sua s Vai su Facebook

