James Cameron sta preparando il suo nuovo film fantasy solo per divertimento

Il regista di Avatar torna al cinema con un progetto inedito: adatterà The Devils di Joe Abercrombie, spinto solo dalla passione. James Cameron ha raggiunto un punto della carriera in cui ogni progetto nasce dal desiderio di raccontare una storia, più che da ragioni commerciali. Dopo aver firmato alcuni dei film più redditizi della storia del cinema, il regista canadese ha deciso di intraprendere una nuova sfida: adattare per il grande schermo il romanzo fantasy The Devils (I demoni) di Joe Abercrombie. Un progetto che, come ha spiegato lui stesso, nasce unicamente per "divertimento". Il romanzo di Joe Abercrombie conquista Cameron al primo colpo La passione per The Devils è nata in modo del tutto spontaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Cameron sta preparando il suo nuovo film fantasy "solo per divertimento"

