James Cameron pronto a dirigere Avatar 4 e 5 ma non esclude un nuovo regista

James Cameron, il regista di Terminator, Titanic e Avatar, compirĂ 71 anni ad agosto e attualmente ha cinque film in cantiere in diverse fasi di sviluppo, tra cui l’attesissimo Avatar: Fuoco e Cenere che arriverĂ nelle sale cinematografiche a dicembre. Nel frattempo, Avatar 4 è previsto per il 2029 e Avatar 5 per il 2031. Oltre ai pesanti impegni legati al franchise, Cameron ha anche confermato che adatterĂ il romanzo di Joe Abercrombie The Devils, nonchĂ© The Last Train From Hiroshima e Ghosts of Hiroshima di Charles R. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

James cameron annuncia collaborazione con una popstar amata - progetti attuali e futuri di james cameron oltre la saga di avatar. James Cameron, noto regista internazionale, continua a dedicarsi con impegno a molteplici iniziative cinematografiche, mantenendo viva la propria creativitĂ anche in periodi di produzione intensiva della serie Avatar.

Death Stranding 2: On The Beach ed il paragone con Aliens di James Cameron, ne parla Hideo Kojima - Con Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima promette un’esperienza molto diversa dal primo capitolo.

Avatar live in concert, a Milano il capolavoro di James Cameron in uno spettacolo con orchestra dal vivo - Al Teatro Arcimboldi di Milano arriva un appuntamento imperdibile tra musica e cinema. Il 24 e il 25 maggio il palco ospiterĂ la proiezione del film Avatar con l'orchestra dal vivo.

The Devils, James Cameron rompe il silenzio sul suo nuovo film: sarà un fantasy horror!; Avatar 3, pronto il trailer: ecco quando sarà visibile; The Devils, James Cameron è pronto per il prossimo film.

Avatar, James Cameron pronto a un'espansione animata stile Animatrix - Mentre attendiamo Avatar: Fuoco e Cenere a dicembre, James Cameron ha parlato con Empire di un progetto d'espansione del mondo dei Na'vi, in forma animata: serie o film? Riporta msn.com

James Cameron vuole adattare I Demoni di Joe Abercrombie per il cinema: "È fuori di testa" - Mentre si attende al cinema a Natale il suo Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron elabora altri progetti, tra cui l'adattamento di "I demoni", l'ultimo scatenato romanzo fantasy di Joe Abercrombie. Si legge su msn.com