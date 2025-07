James Cameron annuncia l’adattamento di The Devils | Un film che fai per divertimento

Instancabile James Cameron! Il regista, pronto a distribuire a dicembre Avatar: Fuoco e Cenere, è giĂ al lavoro non solo su Avatar 4 e Avatar 5, ma anche sull’adattamento di Ghosts of Hiroshima, incentrato sugli effetti orribili dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale sul popolo giapponese. C’è però anche un altro progetto che Cameron sta aggiungendo alla propria agenda, ovvero l’adattamento di The Devil, il romanzo di Joe Abercrombie pubblicato di recente. La trama del libro è incentrata su un ecclesiastico incaricato di guidare un gruppo di “diavoli” in un pericoloso viaggio per mettere una principessa sul trono di Troia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

