Jakala nuovo ecosistema digitale Subaru Italia e altri 4 mercati Ue

MILANO (ITALPRESS) – Jakala, tra i principali player nel panorama europeo del marketing e della trasformazione digitale, si è aggiudicata lo sviluppo e il restyling dei siti web di Subaru per i mercati di Italia, Croazia, Slovenia, Bulgaria e Romania. Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra il team Marketing di Subaru Italia e le unit di design e sviluppo di Jakala, con l’obiettivo di “offrire un’esperienza digitale rinnovata, performante e pienamente coerente con l’identitĂ del brand Subaru”. “Grazie a una solida esperienza nel settore automotive – si legge in una nota -, Jakala ha messo in campo un approccio integrato e data-driven, in grado di valorizzare il marchio in un contesto snello, accessibile e altamente responsive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it